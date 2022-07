Brand i servicetunnel i Ljungaverk

Larmet kom in vid halv elva under onsdagskvällen efter att en person hade sett tjock rök komma från servicetunneln som ligger under en bro i Ljungaverk. Räddningstjänsten var på platsen i ungefär tre timmar och trafiken påverkades under släckningsarbetet.

– Det var lite svårsläckt men vi lyckades släcka av det mesta. Vi har sökt febrilt efter de som är ledningsägare och inte hittat någon, säger Wadell.

Räddningstjänsten tror i nuläget inte att branden kommer ha någon övrig påverkan på samhället men ska undersöka det under dagen i dag. Ingen person ska heller ha kommit till skada.