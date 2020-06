Dansträning utomhus i coronatider

”Puttin' On the Ritz” strömmar ur högtalaren gång på gång mitt i villaområdet i Bonäset utanför Örnsköldsvik. Samtidigt rör sig ett gäng dansare efter ett förutbestämt program under ledning av dansläraren Susanne Thorén. Så har det sett ut sedan kulturskolans danslektioner återupptogs efter påsken och snösmältningen.

– Sedan påsken har vi dansat utomhus i alla typer av väder. Det har gått bra men att hitta bra underlag är inte så lätt, säger Susanne och dansar vidare.

---

SVT Nyheter Västernorrland hjälp av fotografen Leif Wikberg, som med utgångspunkt från Örnsköldsvik kommer att skildra vardagen under coronapandemin en period.

Men vi behöver också din hjälp. Hur ser det ut där du bor? Hjälp oss att bygga dokumentationen för framtiden.

Du kan bidra genom att mejla din bild eller video till vasternorrland@svt.se