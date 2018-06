Årets upplaga var den nionde i ordningen av bilentusiastträffen i Junsele men för arrangerande föreningen ”Wild West Cruisers” kan 2018 bli ett svart år.



Avbrottet i Telias nät drabbade både tele- och datatrafiken och gjorde att bankomater, bensinpumpar och läsare för kortbetalning slutade att fungera. Först sent midsommafton fungerade nätet igen.



– Det var massor av besökare som fick vända i grinden, berättar Micke Larsson, ingen bär ju med sig kontanter numera.

– Vi tappade massor av besökare, menar Larsson och berättar att det mesta av försäljningen inne på festivalområdet också stod still.



Först trodde Telia att felet skulle varit avhjälpt redan under torsdagskvällen, men fortfarande under fredagen letade teknikerna efter felkällan.



Enligt Micke Larsson fungerade tele- och dataförbindelserna först vid midnatt på midsommarafton.



– Många blev rejält ilskna, och det var vi som fick hantera det, berättar han.

– Det är en ren katastrof för oss. vi satsar ju stenhårt på just den här helgen och så blir det generalstopp, säger Anders Nolsjö i föreningen.

Motorfesten i Junsele inleddes i torsdags, och det är just midsommarafton som är huvuddagen



– Hade det varit första gången vi arrangerade det här, då hade vi gått omkull, säger Micke Larsson, som säger att föreningen nu kommer att kontakta Telia för diskutera konsekvenserna av stoppet.