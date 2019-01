Eva Goes: Jag är jättestolt över utnämningen!

Eva Goes från Härnösand var med och bildade miljöpartiet och var sedan språkrör för partiet under perioden 1986 – 1988. Efter höstens val där partiet backade rejält, inte minst i Västernorrland, var hon starkt kritisk till utvecklingen i partiet. Efter dagens utnämning av Amanda Lind till kulturminister är Eva Goes betydligt mera entusiastisk.

”Hade det på känn”

– Jag är jättestolt och jag hade det faktiskt på känn, säger hon och tycker att Västernorrland fått något av en revansch efter det dåliga valresultatet.

Eva Goes hyllar politikern Amanda Lind och tror att utnämningen kommer att göra skillnad, inte minst för Norrland.

– En mycket kompetent person, strukturerad och kunnig. Hon har jobbat med kultur och scenkonst och är jätteengagerad, säger hon.

Lovordar Lind

Även partikamraten Thomas Frejarö i Härnösand lovordar valet av Amanda Lind. Han tror inte att Lind glömmer bort Norrland.

– Det är klart att Amanda kommer att vara hela landets kulturminister men ibland ser man att politiken blir väl fixerad vid storstäder. Amanda har med sig hela landet som perspektiv. Hon känner till allt kulturellt som finns här och det tror jag är jätteviktigt, säger han.