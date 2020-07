Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Det ostadiga, skurbetonade vädret väntas fortsätta de närmaste dagarna. Foto: SVT

Extremväder drog fram över Sundsvallsområdet

Ett kraftigt regn- och hageloväder drog fram över Sundvallsområdet under onsdagseftermiddagen. Totalt, under dygnet, mättes 26,8 mm nederbörd på Midlanda mätstation, men det mesta av regnet föll under bara någon timme.

– Lokala och kraftiga regnskurar är typisk sommarnederbröd, säger Maria Augutis som är meteorolog på SVT. Det här ostadiga, skurbetonade vädret väntas fortsätta de närmaste dagarna. Se bilder från ovädret i klippet ovan. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!