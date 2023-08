Vindkraftsarbetare hjälper till i sökandet efter försvunne 85-åringen i Näsåker

Under måndagen fortsätter ett stort sökande efter den försvunne 85-åringen i Näsåker, som försvann under lördagen. I Forsnäset är den ideella organisationen Missing people på plats och söker trots att regnvädret Hans dragit in över länet.

Utländska vindkraftsarbetare

Missing peoples insatsledare Mikael Klein berättar att det är ett 40-tal utländska vindkraftsarbetare som är på plats och hjälper till.

– Det är guld, de är duktiga på att vara ute i naturen och är rätt klädda, speciellt i det här vädret, säger Mikael Klein.

Polisens insatschef: ”Otroligt bra samarbete”

Madeleine Olofsson vid polisen berättar att det är ett otroligt bra samarbete som hjälper till att söka efter mannen.

– Även arbetarna på vindkraftparken har anslutit så vi har väldigt mycket människor som är ute och söker, säger hon.

I klippet: Se när de ideella krafterna sluter upp för att söka efter den försvunne mannen och hör Mikael Klein berätta om sökandet.