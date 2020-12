Hårt tryck på Postnords paketutlämning i Birsta

Svenskarna har en gång för alla lärt sig att handla via internet. Under Black Week handlades det för över 10 miljarder kronor. Paketvolymerna har ökat enormt mycket och i Birsta i Sundsvall går långtradarna i skytteltrafik just nu.

Postnord uppmanar också den som väntar på paket att inte göra det. Vänta alltså. Utan åk direkt och hämta ditt paket på ditt utlämningsställe och gör det när inte så många andra gör det. Helst inte mellan 15 och 18 alltså då köerna är som längst.

