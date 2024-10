Ilska inom partiet: Backlund Arab (S) avgår först vid årsskiftet

Jag har nu lämnat in min avsägelse idag och som gäller från och med årsskiftet. Jag pratade med Roger Johansson imorse där jag förklarade att jag behöver några dagar/en vecka för att reda ut allt kring det praktiska och ekonomiska med regionen. Det finns en mängd detaljfrågor som fortfarande behöver redas ut.

Jag sa till honom att jag har barn att försörja och hyra att betala. Jag behöver veta att jag inte helt plötsligt står utan pengar och att det blir ett glapp mellan utbetalningarna innan jag kan återgå till min tjänst på Sundsvalls kommun som jag nu är tjänstledig ifrån. Jag sa också till honom att jag förstår att ni vill känna er trygg i att jag formellt har avgått så ni kan känna er säker att processen går framåt. Därför kan jag lämna in avsägelsen idag till fullmäktige med att jag lämnar mina uppdrag från årsskiftet.

Jag möttes av fullständig oförståelse i en väldigt otrevlig ton som gjorde mig ledsen och besviken. Jag vill att det här ska bli bra för Socialdemokraterna, den politiska majoriteten och hälso- och sjukvården, men även för mig och framförallt för mina barn.

Jag vill också passa på att gratulera Viktoria Jansson att ta över uppdraget som ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden. Under våra år tillsammans har jag lärt känna henne som en klok och trygg person och jag önskar henne all lycka till i uppdraget. Jag kommer finnas tillgänglig under den här perioden och i framtiden om hon önskar någon överlämning eller något stöd och råd.