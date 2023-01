Drevjakt ställs in efter massiv kritik – jägaren Lars Ledin i Aspsele lättad

Lars Ledin är uppvuxen strax utanför Aspsele där Holmen planerade att skjuta av älgkor och kalvar innan älgjakten tar slut vid månadsskiftet. Han menar själv att han aldrig skulle kunna tänka sig att jaga under vintern.

– Älgarna har ju mycket mindre föda under vintern och tål inte att störas. Att äta frusna grenar ger inte mycket näring. Det är helt annorlunda mot hösten. Jag skulle aldrig jaga nu, absolut inte. I den här snön är det inte jakt, det liknar mer avlivning, menar Lars.

Fredade älgkorna

Faktum är att Lars jaktlag i samråd med andra jaktlag i närheten, tog ett gemensamt beslut om att freda älgkorna under förra höstens jakt. Anledningen var att jägarna upplevde en minskad älgpopulation. Att Holmen nu valt att ställa in jakten just här togs därför emot med lättnad.

– Jag ska tacka Vilhelmina norra sameby när jag träffar dem. Det var det bästa när vi fick höra att de stoppat jakten.