Tobias lade miljoner på nybyggd villa på Alnö – nu kanske huset måste rivas

Tobias Andersson och hans fru sade upp kontraktet på sin lägenhet i stan och gjorde alla förberedelser inför inflyttning i nya huset. Men då uppdagades det att huset satt sig så mycket som fyra centimeter på vissa delar.

Obos Sverige, som verkar genom Myresjöhus, skriver i mejl till SVT Nyheter Västernorrland att de uppmärksammade sättningarna i april 2021. Tobias fick informationen tre månader senare.

”Vi har en löpande dialog under byggtiden men vi brukar inte kommunicera allting som händer på arbetsplatsen till byggherren. I det här fallet handlade det heller inte om en åtgärd som kunden behövde betala extra för. Det har varken haft inverkan på kostnad eller tidplan”, skriver Myresjöhus.

Extern konsult

Tobias valde efter en tid att anlita en extern teknisk konsult för att få ett utlåtande. Hans besked var ytterligare en motgång.

– För att få en helt fullvärdig byggnad och grundläggning måste en helt ny grundläggning utföras. Dvs byggnaden måste rivas eller flyttas innan grundläggningsarbetet kan utföras, står det i utlåtandet.

Inte ett helt oväntat svar, menar Tobias.

– Vi har ju sett problemen som finns. Vi har ju kunnat se in under stora delar av huset där det borde ligga ett bärlager som plattan vilar på. Men när man får det svart på vitt så får man ju ont i magen.

Lång väntan

I dagsläget bor familjen i huset men de har inte kunnat flytta in alla möbler för att göra det beboeligt på riktigt.

– Vi bor ganska spartanskt just nu i väntan på alla underökningar som ska göras. Vi har det nödvändigaste men resten får vänta helt enkelt, säger Tobias.

Risk för kollaps

Efter ytterligare en besiktning, som gjordes 18 oktober visar det sig att den fyllnadsmassa, som kallas geopolymer och som sprutades in under huset, har tagit sig in i dräneringsrören som nu är blockerade och fyllda med massan. Avloppsröret mellan hus och avloppsanläggningen är ihoptryckt vilket medför att rören riskerar att kollapsa, berättar Tobias.

Tobias har nu anlitat en advokat som hjälper honom.

Följ med Tobias in i huset i klippet