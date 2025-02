Misstänks för skjutningen i Ljustadalen – hör mannen i rätten

Under torsdagsförmiddagen berättade huvudmannen sin version av historien. Han hävdar att han ska ha blivit hotad via ett telefonsamtal och att hoten handlade om knarkskulder på upp mot 160 000 kronor som han har haft svårt att betala tillbaka.

Inför mordförsöket

Han berättar att dagen innan mordförsöket fick han i uppgift att hämta en väska med ett automatvapen och en pistol av några andra personer utanför Sundsvall. Det hade även skickats en bild till hans telefon på den tilltänkta måltavlan, som stod skriven på adressen i Ljustadalen.

I sin berättelse understryker han igen att han inte hade avsikten att döda någon, utan att det bara skulle se ut som ett försök.

Nya uppgifter

Under utfrågningen berättar huvudmannen fler detaljer än vad han delgivit under de tidigare polisförhören, bland annat om hur själva intrånget i lägenheten gick till och att han hade hört en av målsägande viska i sovrummet. Det var något som åklagaren reagerade på under rättegången. Som förklaring menar han att han var rädd och förvirrad under den tiden.