Norrdans bjuder på ett intimt möte

Dansare från Norrdans i Härnösand utför verket One One One. Foto: Barbro Sellin SVT

På Vaccinationsenheten i Härnösand var det under fredagen premiär för verket One One One av koreografen Ioannis Mandafounis. Dansarna förgyllde den kvart nyvaccinerade måste vänta innan de går hem.