Ny behandling testas mot övervikt hos små barn i Örnsköldsvik

Metoden är utvecklad av Karolinska institutet men har behövt anpassas utefter område och organisation. Dietisterna som håller i behandlingsgruppen får handledning och spelar in de grupper som går i behandlingsprogrammet.

Barnen är inte själva med på behandlingen utan den riktar sig till föräldrar. Remiss för att delta i behandlingen skickas från BVC, i samband med 3-års kontrollen. Tidigare har det inte funnits någon behandling för så små barn.

– Vi väger inte våra patienter under gruppens gång, utan bara från början och i slutet. Barnet ska inte märka av så mycket förändringar, utan vi väger in det i föräldraskapet som är för att få in de små förändringar, säger dietisten Camilla Andersson, som jobbar med projektet.

Hamna mellan stolarna

Hanna Själin är enhetschef på rehabenheten vid närsjukvårsområde norr. BVC har varit projektets första fokus, då deras målgrupp är innan skolålder. När barnen går över till skolålder hamnar insatserna istället hos skolhälsovården.

– Satsningen var självklar att vi behövde ha en bättre vård, vi brast i vårt omhändertagande. Vi har haft många samarbeten i Örnsköldsviks kommun, bland annat har vi haft dialoger med elevhälsan. Vi har försökt identifiera var vi glappar någonstans. På så sätt har vi också hittat ett sätt där vi har minskat riskerna för barnen och familjerna att hamna mellan stolarna.

Klippet: Vad är behandlingen för något och vad fokuserar den på? Hör dietisten berätta.