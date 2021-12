Karaktärerna Örjan, Bosse och Mange skämtar om Mellansel på sociala medier – har nått hundratusentals på TikTok

Vi träffar alla tre hemma hos Wany Kangela i Mellansel. Han var åtta månader när han kom hit med sin mamma och pappa från Kongo. Kevin och Arnaud är bröder som kom till Mellansel när dom var sex och åtta år. Dom kommer från de fransktalande delarna av grannlandet Rwanda.

Franska som modersmål

Så när Wanys mamma kommer in med kaffe och mackor är det franska som talas i köket.

– Det var tack vare franskan som vi blev vänner. Jag kunde svenska och kunde översätta för Kevin och Arnaud, berättar Wany som inte nog kan hylla byn där han och kompisarna vuxit upp.

Skolan är viktig

Gång på gång kommer grabbarna även in på hur viktig skolan är. Arnaud går i nian, Kevin på gymnasiet och Wany är lärvikarie. Just nu kombinerar de skolan med framgångarna på TikTok. Snart har de 60 000 följare och varje filmsnutt når runt hundra tusen tittare. De har även planer på ”något stort” under 2022.

Exakt vad vill de inte berätta.

Spelar tre karaktärer

De tre karaktärer som pratar brett Anundsjömål och är huvudpersoner i deras små sketcher är en sammanflätning av folk som de sett under sin uppväxt. Gubbar vid Konsum eller vid idrottsplatsen som muttrar och skämtar som gubbar gör mest.

– Det är ju det som är fantastiskt med Mellansel. Alla har vi känt oss välkomna. Det har alltid funnits någon att prata med, säger de tre.

I klippet hör du Wany, Kevin och Arnaud berätta vad Mellansel betytt för deras uppväxt.