Rekordmånga flygresenärer i Örnsköldsvik

Under juli månad reste 5 195 resenärer mellan Örnsköldsvik och Stockholm, jämfört med 3 017 under samma period i fjol. En ökning med 72 procent. Därmed den största ökningen för Örnsköldsvik Airport under hela 2018.

– Anledningen till ökningen är många, men det här visar att efterfrågan finns och att behoven möts, säger flygplatschef Robert Gyllroth i ett pressmeddelande.

Både antalet affärs- och fritidsresenärer ökar. Dessutom sker allt fler frakttransporter med flyg. Fraktflyget ökade med 164 procent under juli.