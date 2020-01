SCA en av vinnarna på vindkraftboomen

SVT har tidigare kunnat berätta att det byggs vindkraft som aldrig förr. Under de närmaste åren kommer det att investeras 80 miljarder i 1500 nya vindkraftverk i Sverige.

En stor del av utbyggnaden kommer att ske i Västernorrland och som dominerande markägare i området spelar SCA en tung roll. SCA har kartlagt de bästa vindlägena för vindkraft och erbjuder mer eller mindre skräddarsydda projekt.

Fördubbling på kort tid

Från slutet av 2018 till 2022 kommer produktionen av vindkraft på SCA-mark att fördubblas från 2,7 TWh till över 5 TWh och bolaget märker av ett stort intresse från internationella investerare.

– Dels märker vi ett politiskt tryck i syfte att genomföra energiomställningen med ambitionen att producera upp mot 100 TWh frpn vindkraft framöver. Dels är det en fråga om lönsamhet. De nya turbinerna och de större kraftverk som byggs idag gör vindkraften lönsam oavsett de stödmodeller som ska driva på utvecklingen. Från 2018 märker vi av ett stort intresse från internationella investerare som bedömer att vindkraft i Sverige är det mest intressanta de kan satsa på, säger Björn Lyngfelt, informationsdirektör vid SCA.

Europa driver på

I bakgrunden finns klimatdebatten och Europas önskan att lämna beroendet av brunkol och andra fossila energikällor. I veckan deltog SCA vid en presentation av EUs ”European green deal” i vilken vindkraft spelar en central roll. SCA är den största privata markägaren i Europa.

I Storflötten i sydvästra Medelpad pågår ett projekt där SCA arbetat fram de färdiga tillstånden som sedan lockat Siemens och investmentbolaget The Green Investment Group att driva och äga parken. Redan innan parken ens står färdig har dessutom Norsk Hydro köpt all eproduktion från parken under hela dess livslängd. I ett sådant projekt är det noll risk att investera:

– Det är en typ av affärer som kommer mer och mer. Vi ser också hur pensionsfonder söker sig mot den här typen av projekt som handlar om långsiktig infrastruktur, säger Lyngfelt.

Oklarheter oroar inför framtiden

För att nå målet 100 TWh bedömer dock SCA att det kommer att krävas en översyn av lagstiftningen. Det kommunala vetot som ger kommunerna rätt att stoppa projekt i ett sent skede oroar. Det kan ske även om området tidigare pekats ut som lämpligt för vindkraft. Det har exempelvis skett i Sollefteå kommun.

– Det finns en del osäkerheter kring tillståndsprocessen som skulle behöva klaras ut av politiken och lagstiftarna, menar Lyngfelt.

I Tyskland har opinionen mot vindkraften fått en starkare ställning vilket i princip satt stopp för fortsatt tysk utbyggnad. Även om det finns ett motstånd även i Sverige har det inte fått samma genomslag. Ännu.

Fotnot: Sveriges samlade elproduktion från vattenkraft, kärnkraft och vindkraft m.m är cirka 160 TWh