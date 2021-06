Sista passet för gamle fackbasen – svensk industrihistoria i graven

Epoken med tillverkning av tidningspapper började 1958 när PM 1 började rulla. Som mest kunde man producera 800 000 ton per år.

Men det senaste decenniets brant vikande försäljning av tryckta tidningar gjorde till slut tillverkningen omöjlig.



Men SCA kommer att fortsätta på Ortviken – planen är att tillverka det som kallas CTMP-massa av både barr- och lövträd.

Produkten används för tillverkning av bland annat blöjor, mjölkförpackningar och servetter.



Dessutom bygger företaget Renewcell just nu upp verksamhet i det nedlagda pappersbruk. Företaget ägnar sig åt textilåtervinning och bygger på ett unikt svenskt patent. Klädjätten H&M är en av intressenterna i företaget.



Produktionen beräknas komma igång under första kvartalet 2022.