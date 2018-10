Ska det bli värmerekord i helgen?

SVT:s meteorolog Per Stenborg berättar att för årstiden ovanligt varm luft strömmar upp över Sverige i helgen.

– Luften har pumpats upp långt söderifrån av vädersystemen och kommer i Västernorrland att ge temperaturer som kanske slår oktoberrekord, säger han.

Disig morgon

Enligt prognosen börjar lördagen lite trevande i Västernorrland med dis och dimmoln på många håll.

– Men det kommer att ge vika under dagen och det blir ganska soligt, även om det kommer att ligga en del höga molnflak och skymma. På de flesta håll är det rimligt med temperaturer på 16 till 18 grader men det är inte omöjligt med 20 grader, då i kustnära trakter, säger Per Stenborg.

Söndagen ser ut att bli lite klarare, lite soligare – och ytterligare någon grad varmare.

Regn på måndag

Någon exakt statistik över länsvisa temperaturrekord finns inte tillgänglig men säkert är att den 9 oktober 1995 var det 20,6 grader varmt i Härnösand. Inte omöjligt kan det toppas på söndag. Samma dag sattes Sverigerekordet för oktober: 24,5 grader i Oskarshamn.

Den lägsta kända oktobertemperaturen i Västernorrland är från 31 oktober 1992 då Junsele hade –20,4 grader.

Helgens värmebölja begränsar sig till just helgen för någon under måndagen väntas ett regnområde dra in över länet. Och hösten tar tillbaka sin plats.