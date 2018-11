Stafettfritt på hälsocentralen i Själevad

I Bredbyn, Bjästa och Själevad finns ingen hyrpersonal på hälsocentralerna. I Själevad har man lyckats locka läkarstudenter att göra sin AT- och ST-tjänstgöring inom allmänmedicin på hälsocentralen. För tillfället finns sex ST-läkare i verksamheten.

–Jag valde väl arbetsplats och handledare snarare än yrke. Det fanns ett förtroende för att man skulle bli hörd som individ här och få möjlighet att ha en bra arbetssituation och bra stöd för att kunna utvecklas, säger Andreas Koro, ST-läkare.

”Bär upp verksamheten”

Målet med att så många läkarstudenter gör sin tjänstgöring på hälsocentralen är att några stannar. I våras slutförde en kollega till Andreas sin ST-tjänstgöring i Själevad och är nu kvar som specialist inom allmänmedicin.

– Det är ju det som bär upp verksamheten. Då har vi en ny person som kan gå in och ta det ansvar som företrädarna har haft och vara den person som kan lotsa framtida AT- och ST-läkare in i verksamheten, säger Per Hoppman som är verksamhetschef.

”Skulle gärna arbeta här”

När Andreas Koro och hans fem kollegor är klara med sin tjänstgöring kommer det inte att finnas plats för alla i Själevad. Plötsligt blir det ett överskott på läkare.

– Det är oklart var jag ska fortsätta min karriär sen. Nu är vi ju så många här. Om alla blir färdiga så finns det inte tjänster så att alla kan arbeta här. Men jag får söka de tjänster som jag är intresserad av så jag får se var jag hamnar. Men jag skulle gärna arbeta här om det finns plats, säger Andreas Koro.

En av specialistläkarna som handleder ST-läkarna är Jan Ehlin. Han gjorde själv sin ST-tjänstgöring i Själevad på 90-talet och han menar att det är stor skillnad på hur man tar hand om de tjänstgörande läkarna nu och då.

– Då hade vi inget schema för att ta hand om våra AT- och ST-läkare. Vi hade fullbokad mottagning samtidigt som vi skulle handleda och ge instruktioner. Nu har vi möjlighet till mer luckor i schemat för att vi ska ha tid att sitta ner och prata med läkarna när de har funderingar och frågor. Det blir ett mycket bättre omhändertagande. Om jag sitter med dem fyra timmar i veckan så kan de, i sin tur, arbeta med patienter i 36 timmar vilket blir en bra vinst för hälsocentralen.