Timrå-center vinner Guldgallret

Det är C More och Hockeyallsvenskan som delar ut priset ”Guldgallret” till den junior som har varit mest utmärkande under säsongen. Förra året gick priset till Timrås Jonathan Dahlén.

Nu får hans lagkamrat Jakob Olofsson, 18, priset för säsongen 2017/2018. Priset delades ut innan matchen mot Björklöven.

”Jacob Olofsson har precis fyllt 18 år men spelar redan som en fullfjädrad veteran i Timrå. Med ett klokt, moget och balanserat spel har han vuxit ut till en tvåvägscenter av hög allsvensk klass redan som junior. Jacob får stort förtroende i alla spelformer, används flitigt i tekningscirkeln i både offensiva och defensiva situationer och producerar dessutom poäng. Alla dessa egenskaper och prestationer gör honom till en värdig vinnare av Guldgallret 2018.”, lyder motivationen enligt Sportbladet.

Prissumman är 100.000 kronor och går till spelarens klubbs ungdomssektion, det vill säga Timrå.

Olofsson har på 43 matcher i Hockeyallsvenskan noterats för 21 poäng.

Lagkamraten Filip Hållander och Modo-backen Jesper Sellgren var också nominerad till priset