Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Den stora nedfarten var stängd men i Sidsjöns barnbacke i Sundsvall var det full fart under lördagen trots den allmänt klena snötillgången. Se klippet här. Foto: Barbro Sellin SVT

Trots snöbristen: Full fart i barnbacken i Sidsjö

Flera skidbackar i länet håller helt eller delvis stängt under jullovet på grund av snöbristen under den milda vintern. Men på många håll har ämndå barnbackarna kunnat hållas öppna – som i Sidsjö i Sundsvall till exempel. Se hur skidan slant där under lördagen.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!