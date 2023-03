Ungdomar anordnar utomhusbio i Bjästa: ”Ingen ska känna sig ensam”

Planeringen har skett under veckan som gått och ska genomföras under fredagen på sportlovet.

– Vi gör det för att alla ska ha något att göra på sportlovet, även om pengarna inte finns där, säger Isac Eriksson.

Bioduken har lånats in och de har blivit sponsrad med dricka. Filmerna som kommer visas under fredagen är Smallfoot, en film från 0 år, klockan 17 och 19.30 visas The Lost City, en film från 11 år.

– Vi vill göra det här konceptet för att vi ungdomar ska engagera sig. Vi vill skapa något som vi tycker är kul, säger Isac Eriksson.

I klippet: Se när ungdomarna förbereder inför biokvällen, och hör Isac berätta mer om initiativet.