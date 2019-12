Två dussin anmälningar om barn som far illa görs dagligen i Västmanland

Socialstyrelsen har gjort en kartläggning av andelen anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa i landet. Detta då flera kommuner vittnar om att antalet orosanmälningar ökat de senaste tio åren. I Västmanland var andelen orosanmälningar nästan 9 000 stycken under 2018, vilket motsvarar 24 anmälningar per dag

Varför blev 2019 året som kartläggningen utfördes?

Det här är något som vi på Socialstyrelsen velat göra under en lång tid. Det var först i år som vi fick möjligheten att kunna utföra denna undersökning, säger Therese Olmsäter, utredare.

Vad säger resultatet om Västmanland?

Det är svårt att dra slutsatser om olika regioner. Det vi vill lyfta i denna rapport är den nationella bilden och de stora likheterna mellan regionerna.

Enligt Therese Olmsäter är kartläggningen en viktig kunskap för många aktörer i samhället. Till exempel polisen skolan och hälsa sjukvård.

På nationell nivå gjordes 180 000 anmälningar om till Socialtjänsten. Det motsvarar cirka åtta procent av alla barn i Sverige.