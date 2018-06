5,2 miljoner till biblioteken i Västmanland

Det är Kulturrådet som har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig satsning för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. 2018-2020 finns 225 miljoner kronor per år att fördela i landet.

Syftet med satsningen är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet. Det här bidraget finns för landets kommuner att söka.

”Oerhört glädjande”

Under 2018 kommer det bli två ansökningsomgångar. Söktrycket under den första ansökningsomgången har varit högt, då 240 ansökningar från 198 av Sveriges kommuner har kommit in.

– Det är oerhört glädjande att så många kommuner över hela Sverige är så engagerade i bibliotekens verksamhet. Genom Stärkta bibliotek får människor runtom i hela landet bättre tillgång till kultur och bildning, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell i ett pressmedelande.

Kommunerna i landet, har i sina ansökningar, sökt pengar för lite olika satsningar. I bland annat Sala, Västerås och Arboga har man valt att satsa på integration och på små barns språkutveckling.