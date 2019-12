Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Närmare 480 000 personer besökte Västerås city under Musikhjälpen-veckan. Foto: SVT

Besöksrekord under Musikhjälpen: ”Ni trotsade snökaos, regn och blåst”

Det blev besöksrekord i Västerås under Musikhjälpen. Under veckan besökte närmare 480 000 personer city, vilket är 210 000 fler än under samma vecka förra året.

Under Cityfestivalen i år var det 430 595 besökare, vilket innebär att Musikhjälpen drog mera människor. – Tack Västerås för att ni trotsade snökaos, regn och blåst och gick man ur huse till city under musikhjälpen-veckan. Tillsammans bidrog ni alla västeråsare och besökare till den fantastiska folkfesten, säger Maria Fors, VD Västerås Citysamverkan i ett pressmeddelande. Mätningen är gjord av Västerås Citysamverkan och sker genom anonymiserad registrering av wifi-signaler från mobiltelefoner och datorer. Dela Dela

