Fjärde vaccindosen ska börja ges i Västmanland

Det efter att Folkhälsomyndigheten under måndagen gått ut med rekommendationen att just de grupperna bör ta en fjärde dos. Det bygger på den stora smittspridningen som finns i samhället just nu.

– Vi planerar nu för detta, vi kommer ha möte med kommunernas medicinska ansvariga (MASar) imorgon, och upplägget för fjärde dosen kommer bli som vid tredje dosen, säger Mikael Sars vaccinsamordnare Region Västmanland.

Kan bokas in nästa vecka

Alla personer över 80 år kan från och med nästa vecka boka in tid för sin fjärde dos. Det ska dock ha gått minst fyra månader sedan den tredje dosen.

– Har man fått den tredje dosen så har man ett väldigt gott skydd mot att bli allvarligt sjuk, men man kan få en lindrig infektion och just för de här grupperna kan även en lindrig sjukdom bli väldigt allvarlig, säger säger Mikael Sars.

Fjärde dosen för yngre

Han tror inte att yngre åldersgrupper kommer att erbjudas en fjärde dos i nuläget, men väl till hösten.

– Om jag får gissa så kommer en fjärde dos att erbjudas de yngre åldersgrupperna i höst och då kommer de här grupperna som nu får sin fjärde dos att få sin femte, det inför nästa höst/vinter då smittspridningen väntas öka igen, säger Mikael Sars.