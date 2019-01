Flera styrkor kämpar med brand i sågverk

Strax efter klockan åtta på onsdagsmorgonen upptäcktes en brand i en maskin inne på sågverket i Skinnskatteberg. Örebros räddningstjänst var först på platsen.

– Vi har gått in med rökdykare och försöker få en helhetsbild av läget, säger Andreas Österlund, inre befäl på räddningstjänsten, vid niotiden.

Räddningstyrkor från Köping har kallats in och är snart på plats i Skinnskatteberg.

– Det har lugnat ned sig men jag kan inte säga att vi har branden under kontroll. Nu handlar det om att förhindra spridningsrisken.

I nuläget är det oklart hur branden har startat.