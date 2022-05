Följ med under ytan i Sala Silvergruva: ”Allt är välbevarat”

Hundrafemtiofem meter under jord dyker medlemmarna i Sala silvergruva dykarklubb 30 meter ner i iskallt vatten. De kartlägger gruvgångar, schakt och rum långt under markytan. Målet är att skapa en sammanhängande 3D-modell av en hel nivå i gruvan, ett så kallat golv.

– Under vattnet är det som att ingenting har hänt. Allt är välbevarat. Vi hittar träkonstruktioner, skor, hattar och hovavtryck från hästar, säger Petter Moge från Sala silvergruva dykarklubb.

Gruvgångar ska kunna utforskas i spelkonsoler

Med hjälp av dykkameror samlar de specialutbildade dykarna in omkring 500 gigabyte data per dag. Det läggs in i ett dataprogram som tar fram en 3D-modell. När projektet är klart ska modellen bland annat kunna användas i spelkonsoler, så att det blir möjligt att utforska undervattensgångarna utan dykutrustning.

I klippet får du följa med dykarna ner under ytan i Sala silvergruva