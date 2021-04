Hur är dina solvanor? ”Försöker använda solskyddsfaktor och hålla mig i skuggan”

– Jag har jätterespekt för solen, jag har också väldigt ljus hy så jag försöker använda solskyddsfaktor och hålla mig i skuggan, säger Louise Solberg från Västerås.

Med ökad kunskap av den farliga påverkan som solen kan ha på huden så har mångas beteende i solen ändrats de senaste årtiondena. Fler smörjer in sig regelbundet om man befinner sig i stark sol på vår och sommar och fler ser till att komma in i skugga under den varmaste delen på dagarna.

– Jag älskar solen och borde skydda mig bättre men slarvar lite, säger Erik Johansson från Västerås.

Helena undviker solen efter hudcancern