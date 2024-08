Frivilliga beredskapsgruppen sätts in när AIK gästar Västerås SK i allsvenskan

Polisen ser matchen som en högriskmatch och kamerabevakar Rocklunda, Blåsbo, Vega och Aroslund med drönare på lördagen. Enligt polisen bistår supporterpoliser från Stockholm.

– Vi får även hjälp av poliser från en annan region men vi pratar aldrig om storleken, säger polisens presstalesperson Tobias Ahlén-Svalbro.

Senast när en storklubb från Stockholm gästade gick allt lugnt till.

Testar ny åtgärd

För första gången sätts kommunens frivilliga beredskapsgrupp in på en fotbollsmatch i Västerås, som VLT var först med att berätta. De är tränade för krisberedskap, hjälpte äldre att handla under pandemin och ryckte in under Västerås Cityfestival.

Beredskapsgruppen, tolv personer i sex grupper, ska hjälpa bortasupportrarna. Kommunen gör bedömningen att det är en nödvändig åtgärd.

– Alla stora event, oavsett slag, kräver en insats för att skapa trygghet för alla besökare och invånare, oavsett om man går på evenemanget eller inte, säger Lenny Hallgren, direktör på kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.

Polisen om säkerhetsarbetet: ”Kommer jobba hårt med exkludering”