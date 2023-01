Så kan gamla gruvor i Bergslagen producera el

Tillsammans med företaget Mine Storage ska nu det kommunägda elbolaget Mälarenergi sätta det nya produktionssättet på prov i upp till tre gruvor i Bergslagen. En gruva ligger i Västmanland, en i södra Dalarna och en i Närke. Samtal med markägarna, och inledande tillståndsprövningar pågår.

– Går allt i lås så inom tre år skulle vi kunna ha den första anläggningen i drift, säger Jan Andhagen, vice vd Mälaraenergi.

På Mälarenergis anläggning i Hallstahammar i Västmanland där SVT möter upp projektdeltagarna, finns liknande teknik redan i drift, då med Kolbäcksån som kraftkälla. Det blir samma typ av pumpar och turbiner som kommer installeras i gruvorna.

Slutet system som ska gynna elnätet

I gruvorna ska fallhöjden utnyttjas och vattnet ska föras genom en stor turbin och pumpar ska sedan pumpa upp vattnet igen för att kunna göra om processen. Det blir ett slutet system där man exempelvis under en dyr del av dygnet kan köra turbinen och låta vattnet pumpas upp under en del av dygnet då elpriset är lägre. Man räknar i dagsläget med en kapacitet om 200 megawattimme per körning.

Man ser det också som ett sätt att öka driftsäkerheten på hela elnätet där man i och med gruvorna har en snabb reserv att sätta in när det behövs.

– Elen är värsta färskvaran, du måste producera samma sekund som den används och då är det här ett otroligt snabbt sätt att göra finregleringen, säger Jan Andhagen.

Så kommer gruvkraften fungera: