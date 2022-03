Jakten på Västmanlands nya landskapsrätt är igång

Alla landshövdingar i landet har bjudits in för att delta med en landskapsrätt eftersom Stockholm är ”Europas Gastronomiska huvudstad” nästa år. Länsstyrelsen i Västmanland vill nu därför ha in bidrag från invånare som gillar matlagning och har en idé på en typisk västmanländsk rätt. Senast 1 april ska förslaget lämnas in.

– Syftet med svenska landskapsrätter är att visa vilken gastronomisk bredd som finns i Sverige och här kan Västmanland verkligen bidra. Genom att profilera västmanländska kreativa maträtter bidrar det till att utveckla matturism till länet, säger Ulrica Gradin i en mejlkommentar.

Gös med en tvist

Förslagen på den nya landskapsrätten ska innehålla lokala och hållbara råvaror så mycket som möjligt, men det är fritt fram för tolkning i övrigt såvida den representerar Västmanland. Sedan tidigare är olika rätter med gös valda till landskapsrätter, men det finns ingen som är direkt skyddad som landskapsrätt utan det är öppet för förändring.

De traditionella gösrätterna kan lagas med en tvist tycker eleverna på restaurang- och livsmedelsprogrammet på Tranellska gymnasiet som föreslår att man gör landskapsrätten lite mer modern.

I klippet: Se vad restaurangeleverna på Tranellska gymnasiet säger att de skulle tillaga.