Landslagsspelaren Samuel Dahl om drömflytten till Roma: ”Ruskigt taggad”

Född: Västerås

Ålder: 21 år

Moderklubb: IFK Västerås

Tidigare klubbar: Västerås IK, Västerås SK, AIK, Örebro SK, Djurgårdens IF

Aktuell: Klar för AS Roma i italienska Serie A, den dyraste övergången för en ytterback från allsvenskan någonsin, enligt Aftonbladet. En övergång som kan bli värd uppemot 70 miljoner kronor om alla bonusar slår in.