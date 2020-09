Majvor lever för sina igelkottar: ”Det är mitt liv – att mata och sköta kottarna”

I flera år har Majvor Berggren i Virsbo fått besök av igelkottar i sin trädgård. De äter kattmat från fat och när de vill gå tillbaka in i skogen hjälper hon dem över vägen. Vissa stannar och kryper in under trappen, där Majvor har gjort det mysigt med hö.

– Det är mitt liv, att mata och sköta dem, säger Majvor Berggren.