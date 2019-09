Negativa konsekvenser för arbetslösa när Arbetsförmedlingenskontor i Fagersta lägger ner

I nuläget har kontoret i Fagersta endast administrativ verksamhet, all service är stängd. Det närmaste kontoret i Västmanland för fagerstaborna är i Sala som har öppet tre dagar i veckan för spontana samt bokade besök.

Flera AF-kontor i Västmanland har lagt ner

På kontoret i Avesta har man dock sett en stor tillströmning av flera arbetssökande, i och med att flera kontor i Västmanland lagt ner.

– I Västerås och Sala har vi inte märkt av en lika stor tillströmning som i Avesta. Framförallt ser vi att många kontaktar oss via digitala kanaler, säger Roger Lindberg, sektionschef, verksamhetsområde arbetssökande Västmanland.

“Det ger direkt negativa konsekvenser”

Fagersta kommun har landets fjärde högsta kostnader för kommunens jobbinsatser och ligger på 1344 kronor per invånare. Det visar en ny sammanställning från kommundatabasen Kolada och SCB. Övriga kommuner i Västmanland ligger alla under 1000 kronor per invånare.

– Vi har en grupp människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kommer inte underlätta för dom när arbetsförmedlingen inte längre finns lokalt. Det ger direkt negativa konsekvenser för de arbetslösa som är inskrivna, säger Marino Wallsten (S), kommunalråd i Fagersta.

”Kampen mot arbetslöshet är något vi inte lägger ner”

– Det är tråkigt med förändring, när det inte finns tillräckligt med resurser att möta upp kundernas behov som tidigare, säger Roger Lindberg, sektionschef, verksamhetsområde arbetssökande Västmanland.

Enligt Wallsten märker man redan av konsekvenserna i Fagersta när kontoret lagt ner.

– Nu dyker de som är inskrivna istället upp på kommunkontoren. Vi behöver en större beredskap och statlig finansiering. Kampen mot arbetslöshet är något vi inte lägger ner, säger Marino Wallsten (S), kommunalråd i Fagersta.