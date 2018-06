Polisen misstänker att fler bränder kan vara anlagda

Vid 11-tiden på torsdagen startade branden nära Nässelbo, som ligger 6,5 kilometer väster om Möklinta intill väg 826. Det var ett mindre område på 100-150 meter som brann.

Förbipasserande slog larm, och räddningstjänstens helikopter var snabbt på plats och kunde vattenbomba området. Branden är under kontroll sedan 12.30-tiden.

Strax innan 16-tiden var det dags igen. Larm om brand i trädkronorna 2,5 kilometer väster om Ramnäs i Surahammars kommun. Även där var helikoptern snabbt på plats och kunde bomba.

Tros vara anlagda

Områdena är avspärrade, och polisbevakning finns på båda platserna i väntan på att det genomförs teknisk undersökning.

Polisen säger nu att man tror att de här bränderna kan vara anlagda

– Det är omständigheter runt hur de har uppstått som gör det, säger Daniel Wikdahl, presstalesperson på polisen region Mitt.

Kvinnan fortsatt misstänkt

De här bränderna påverkar inte den person som misstänks för skogsbranden i Broddbo, utan de misstankarna kvarstår säger Daniel Wikdahl.

– Om de skulle ligga brott bakom de här två bränderna så är de ju minst en person till som ligger bakom, sägen han.

Vägspärrarna i Broddbo kvar

Polisen vädjar om hjälp från allmänheten och har ett stort intresse av att få vittnen som kan berätta om fordon och personer som rört sig i området.

– Vi har fått in många tips som hjälpt oss, men vi behöver mer. Jag vill även passa på att säga att under dagen har några personer kommit till spärrarna vid Broddbo och försökt komma in, men spärrarna finns kvar, och evakueringen gäller fortfarande, säger Daniel Wikdahl.