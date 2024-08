Politikerns husförsäljning i Skinnskatteberg blev familjen Hjorts mardröm

Följ med in i familjens hus och hör om de problem som varit med bergvärmen. Foto: Caroline Slotte/SVT

Familjen Hjort hade knappt hunnit flytta in i huset de köpt av politikern Ulf Kjellin (C) i Skinnskatteberg – innan problemen började. Redan första dagen larmade bergvärmepumpen om felkoder, och under de drygt två åren de bott i huset har problemen fortsatt.