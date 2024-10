Ronnys son har flera diagnoser – skolstarten blev en mardröm: ”Fick bara gå en timme om dagen”

IF står för intellektuell funktionsnedsättning. Personer med IF är ingen homogen grupp utan är olika precis som alla andra. Personer med IF har en nedsatt intellektuell förmåga.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är ett paraplybegrepp för att beskriva flera olika funktionsnedsättningar som till exempel autism, adhd och språkstörning. Det kan beskrivas som funktionsnedsättningar som påverkar den kognitiva förmågan och hur en person fungerar i sin vardag.

Källa: Skolverket