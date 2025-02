Stor polisnärvaro kring Melodifestivalen i Västerås – men ingen ökad hotbild

Det har gått 17 år sedan Melodifestivalen var i Västerås. Under de tre föreställningarna väntas drygt 5 000 besökare per tillfälle. Polisen kommer även vara på plats under lördagens Melfest på Fiskartorget i centrala Västerås.

Örebro en isolerad händelse

Mats Kjellmodin understryker att man inte vidtagit några extra säkerhetsåtgärder med tanke på masskjutningen i Örebro.