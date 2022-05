Västerås stad drar in ekonomiskt stöd till Summer Meet

Västerås stad har tidigare gett ett direkt ekonomiskt stöd för den cruising på stan som anordnas under bilträffen. Det stödet har nu dragits in. Det var vlt först med att rapportera om. Under pandemin har ingen bilträff arrangerats och det är först nu i sommar som förändringen blir aktuell.

– Det här är ett arrangemang som fått ekonomiskt stöd under lång tid, det är väldigt få arrangörer som får det så det var helt enkelt dags att fasa ut det, säger Anna Thunell (MP), kommunalråd Västerås.

– Det kom väldigt tvärt och vid ett olämpligt tillfälle, vi är skadade ekonomiskt efter att vi hållit upp i två år, säger Klas Brink.

Cruisingpass införs

För att finansiera cruisingen införs nu ett cruisingpass.

– För att försöka täcka en del av de fasta kostnaderna så har man möjlighet att köpa ett cruisingpass för 100 kr/bil för en helg, för att få åka i cruisingstråken, vi tror att om vi har tur så kan det täcka runt 70 procent av de direkta kostnaderna, säger Klas Brink.

Staden har åtaganden

Västerås stad betonar att man har ett åtagande i cruisingen som man alltid haft.

– Vi hjälper till med att spärra av gator, leder om trafik och vi hanterar slutstädning som vi alltid har gjort så det är inte så att kommunen helt tar sin hand ifrån det här, utan skillnaden är att man inte får ett direkt ekonomiskt stöd, Anna Thunell (MP).

