Västerås får miljoner i bidrag för att minska nyrekrytering av unga till kriminella gäng

Enligt ett pressmeddelande får Västerås stad 2,5 miljoner som ska användas för att stoppa nykrekryteringen till kriminalitet. De kommer att användas till att förstärka insatser som redan görs i bostadsområden för att hjälpa barn och ungdomar.

– Det innebär att vi kommer ha fyra uppsökande tjänster som jobbar med att identifiera och jobba hands on med att fånga upp barn och unga innan de har hamnat snett. Vårt mål är att alla barn ska ha ljusa framtidsutsikter och att inga barn och unga ska rekryteras in i kriminalitet och radikaliserande miljöer i Västerås, säger nämndordförande för idrott, fritid och förebyggande Vicki Skure-Eriksson (C) i pressmeddelandet.

Tillsammans med socialtjänsten ska metoder och utbildningsmaterial jobbas fram samt utbildning ske av medarbetare. Västerås stad hoppas även kunna öka samverkan med föräldrar, skola, föreningslivet, religiösa samfund och polisen med flera.

BRÅ och Centrum mot våldsbejakande extremism meddelar att Västerås Stad får bidrag för perioden 15 december 2020 till 31 december 2021. Projektet löper över tre år och Västerås Stad kommer ansöka om ekonomiskt stöd även för resterande år.