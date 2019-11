BOUJT – Barn- och Ungdomsjour på Teckenspråk

BOUJT bildades 2017 på initiativ av Sveriges Dövas Ungdomsförbund, och är ett projekt finansierat av Arvsfonden. Jouren har också ett samarbete med Unizon, som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra typer av stödverksamheter över hela Sverige.

Översättning av videoklippet till svensk text:

00,05 Johanna

Här inne sitter BOUJT, kom med!

00,18 Johanna

Hej!

00,19 Pauline

Hej…

00,19 Johanna

Kan ni berätta om BOUJT?

00,21 Olivia

Vi är en barn-och ungdomsjour på teckenspråk och det förkortas BOUJT. Det tecknas såhär, som en stjärna. Och det är för att vi tycker att alla barn och ungdomar är stjärnor.

00,33 Olivia

Vi ger stöd till döva och hörselskadade barn och ungdomar på nätet. Så det är helt webbaserat. Vi träffas alltså inte fysiskt.

00,41 Och poängen med det är att alla ska kunna kontakta oss oavsett var man bor.

00,48 Vi riktar oss till barn och ungdomar i skolåldern, alltså 7-21 år. Många döva går ju fyra år i gymnasiet så därför brukar vi säga att det är upp till 21.

01,06 Pauline

Man kan kontakta oss på olika sätt t ex via sociala medier. Eller via vår hemsida där man på tisdagar och torsdagar mellan 18.30-20.30 kan gå in och chatta eller ha videosamtal med våra syssnare. Deras uppgift är att svara på frågor eller bara lyssna.

01,23 Från BOUJTs hemsida:

Chattens öppettider är tisdagar och torsdagar 18.30-20.30.

01,34 Pauline

Frågorna vi får in kan handla om allt möjligt, skolan, vänner, relationer, familj… eller så har det hänt något kul och man har behov av att prata om det bara.

Så samtalen är väldigt varierande.

01,46 Olivia

Det finns inga ”ämnen” som är fel, man får prata om vad man vill.

Många har ju den föreställningen att man bara får ta upp svåra och jobbiga saker, men så är det inte. Det kanske är svårt att prata med sina föräldrar och då ringer man oss istället.

02,08 Oliva

Ja absolut!

02,08 Pauline

Ja…självklart. Då kör vi igång.

Du kan sitta här.

02,20 Pauline

Vi låtsas att du ringer till BOUJT.

Och då kan du välja om du vill skriva eller ha ett videosamtal.

02,27 Johanna

Ja ja…

02,28 Pauline

Då testar vi nu med videosamtal.

02,38 Johanna

…kontakt…

02,43 Pauline

Om det är många som ringer samtidigt så ställs man i kö och får vänta lite.

Nu…

02,51 Johanna

Hej… Nu ser jag mig själv…

…aha ..hej!

Vilken bra bildkvalité…

02,55 Olivia

Hej!

03,00 Olivia

Mm. Och då svarar vi alltid med -Välkommen till BOUJT. Och sen får barnet eller ungdomen som kontaktar oss prata om precis vad som helst.

03,09 Johanna

Mm…

03,12 Pauline

Man är alltid två åt gången som jobbar med att ta emot samtalen på tisdagar och torsdagar.

Och vad som är lite speciellt är, om du tittar här…

03,29 Johanna

Ja vad är det?

03,29 Pauline

Jo, om du sitter hemma och pratar med oss och inte vill att någon i familjen ska se att du gör det. Så kan du trycka på panikknappen ifall någon plötsligt öppnar dörren till ditt rum t ex.

Testa så får du se vad som händer…

03,43 Johanna

Nu ska vi se vad som händer…

Aha då blev det dolt…

03,51 Pauline

Precis, du hamnar på google direkt. Så vill man inte visa öppet att man pratar med oss så kan man låtsas att man håller på med sina läxor och därför googlar lite…för att avleda liksom.

Eller om någon är i skolan när dom ringer, vilket kan vara en känslig miljö så fungerar det där som ett skydd kan man säga.

04,00 Johanna

Va bra…

04,06 Johanna

Har det hänt att ungdomar som ringer via videosamtal vill vara anonyma och alltså inte visa sitt ansikte? Hur går det i så fall till?

04,12 Pauline

Jag vet faktiskt inte men… i och med att dövvärlden är så liten så har vi gjort så att man ser bilder på dom två som jobbar för kvällen och då kan dom som ringer in välja om dom vill prata med någon dom känner eller inte känner.

Och råkar det vara så att man inte vill visa sig för just dom som sitter där så kan man välja att skriva istället.

Men ja, det är upp till var och en att välja det sätt som passar en själv.

04,32 Det kan ju också vara så att man på en onsdag kommer på att man skulle vilja kontakta oss, och då har vi ju inte vi telefontid, men då kan man antingen maila oss eller skriva ett inlägg i vår Frågelåda på hemsidan. Där kan alla se både frågor och svar, men du kan ju ändå vara anonym.

04,48 I ett mail kan man ju vara mer personlig.

Men ja, alla väljer det sätt som passar dom bäst.

04,22 Johanna

Jaha…

04,54 Johanna

Hur har ni det under högtider? Som jul, lov…har ni ändå öppet då?

05,01 Pauline

Ja, i somras hade vi öppet i början av sommaren och sen hade vi sommarstängt en månad innan vi öppnade igen. I år blir det lite annorlunda, vi har bestämt oss för att ha öppet under julen. På julafton t ex kommer vi ha öppet kl tolv till två, på juldagen halv sju till halv nio, och på nyårsafton tolv till två…och det är just av den anledningen att barn inte ska behöva sitta och känna sig ensamma, som ska känna att vi finns här för dom.

Dom kanske vill ringa och prata för att det inte finns någon hemma som kan teckenspråk så bra, eller för att föräldrarna dricker eller vad som helst…

Det är viktigt att dom kan känna sig trygga även på julafton.

05,35 Johanna

Va bra…

05,36 Pauline

Japp.