Dr Terry Riley avliden

Terry Riley var djupt engagerad i dövrörelsen i Storbritannien och en förkämpe för teckenspråket och dövas rättigheter.

Han blev 2002 den förste döve redaktören på BBC:s program See Hear, där han jobbade till 2008. Därefter blev han den förste vd:n på British Sign Language Broadcasting Trust, ett oberoende bolag som gör tv-program på teckenspråk för döva av döva.

Han var också ordförande för det brittiska dövförbundet BDA under tre perioder 2008-2018, och styrelsemedlem i World Federation of the deaf, WFD, 2011 till 2019.

2011 blev Riley hedersdoktor vid Wolverhamptons universitet och 2014 tilldelades han Brittiska imperieorden för förtjänster åt det brittiska riket.

Terry Riley blev 75 år.