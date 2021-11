Dubbel för Hephata i padel-SM för döva

Stockholmsklubben vann både dam- och herrklassen, genom Anna Pålsson/Johanna Lamhauge Karmgård och Gustaf Lindahl/Peter Bergkrantz.

Veteranklassen (+45) för herrar togs hem av Patrik Willing och Peo Holmen från IF Nerike.

Resultat padel-SM 2021

Damer:

Foto: Svenska Dövidrottsförbundet

1. Anna Pålsson & Johanna Lamhauge Karmgård, IK Hephata

2. Jevgenija Kukle & Josephine Willing, IF Nerike

3. Maria Rudin & Ingela Jacobsson, IK Hephata

Herrar:

Foto: Svenska Dövidrottsförbundet

1. Gustaf Lindahl & Peter Bergkrantz, IK Hephata

2. Bulent Yalcin & Vadims Jelzovs, IK Hephata

3. Emil Lindgren & Malte Jonsson, IF Nerike

Herrveteraner:

Foto: Svenska Dövidrottsförbundet

1. Patrik Willing & Peo Holmen, IF Nerike

2. Kenneth Lundh & Lennart Jacobsson, IK Hephata

3. Mathias Jakobsson & Andreas Håkansson, IF Nerike