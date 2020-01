Kraftig explosion i Stockholm

Larmet kom in till polisen vid 01-tiden. Polisen hade under natten flera enheter på plats och tekniker och nationella bombskyddet har kallats in. En förundersökning om allmänfarlig ödeläggelse har inletts.

– Enligt ett vittne som jag pratat med ska det vara ett stort hål rätt in i en fastighet. Flera bilar ska också ha blivit utblåsta, säger SVT:s reporter Johan Pisoni, som befann sig på platsen strax efter explosionen.

Det fanns på måndagsmorgonen inga uppgifter om att någon person skulle ha skadats.

Alla boende i trappuppgången där explosionen skett evakuerades.