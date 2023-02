Minst 17 ryska robotar har träffat Zaporizjzja under fredagsmorgonen, enligt stadens borgmästare. På meddelandeappen Telegram skriver han att samtliga 17 robotar slog ned under loppet av en timme. Enligt tidningen The Kyiv Independent riktades attackerna mot energiinfrastruktur.

Lokala myndigheter i Charkiv uppger att attackerna har lett till att delar av regionen är utan ström.