Muharrem Demirok väljs till ny ledare för Centerpartiet

– Det är svårt att finna orden en dag som den här. Från djupet av mitt hjärta, tack, säger Muharrem Demirok.

46-årige Muharrem Demirok föddes 1976 i Huddinge och har både svenskt och turkiskt medborgarskap då hans far kom till Sverige från Turkiet på 1970-talet. Demirok har under de senaste 14 åren arbetat som kommunalråd i Linköping och valdes 2022 in i riksdagen (där han sitter som ledamot i Utbildningsutskottet och suppleant i Arbetsmarknadsutskottet.)

Annie Lööf avslutade sitt sista tal som partiledare med att ge en ryggdunkning till Muharrem Demirok från scenen.

– Du har mitt fulla stöd och fulla förtroende, säger hon.