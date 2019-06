Trots det – den 1 juli höjs stödet som de svenska bönderna får för att tanka sina traktorer med fossil diesel.

– Ett sätt att säkerställa lönsamheten för jordbruket som konkurrerar med länder där man har betydligt lägre bränslekostnader, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) till SVT.

Den som tankar en personbil med fossil diesel får betala 4,71 kr per liter i miljöskatt. Lantbrukare kan via en dieselsubvention få tillbaka 1,43 kr per liter – från och med juli 2,43 kr.