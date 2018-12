Nu kan du få hjälp mot tvångssyndrom över nätet

Uppskattningsvis 400 000 personer i Sverige kan ha diagnoserna OCD och dysmorfofobi. OCD innebär att den drabbade har tvångstankar som utlöser olika tvångshandlingar för att kontrollera ångesten som tankarna ger. Det kan till exempel handla om att tvätta händer om och om igen enligt olika mönster. Dysmorfofobi, BDD eller självupplevd fulhet som det också kallas, innebar att personen upplever så stort missnöje med sitt utseende att det skapar oro och ångest. Båda diagnoserna behandlas med kognitiv beteendeterapi, KBT.

För att få behandling via interet anmäler patienterna sig själva genom 1177 Vårdguiden. Under behandlingen har patienten kontakt med psykologen via mejl, men först måste de komma till en första utvärdering på Huddinge sjukhus. Enligt forskning vid Karolinska institutet är behandling över internet lika effektivt som vanlig behandling där patienten träffar en psykolog.