Så blir nya skatten på plastbärkassar

Tre kronor per bärkasse och 30 öre per liten plastpåse för frukt och grönt – det blir skatten på påsar, enligt regeringens lagrådsremiss. Skatten träder i kraft 1 maj nästa år och är en följd av januariavtalet mellan C, L och regeringen.

